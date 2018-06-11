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Синоптики обіцяють літню грозу

Понеділок, 11 червня 2018, 12:34

Найближчої доби територія України залишиться в теплій повітряній масі.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в понеділок "Інтерфакс-Україна".

За прогнозами синоптиків, очікуються короткочасні дощі, грози, вдень на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, подекуди град; в південній частині, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях без опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень при грозах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12 червня – 12-17°, на сході місцями 6-11°; вдень – 23-29°, в Сумській області 19-23°.

У Києві у вівторок - короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 12 червня найвища температура вдень була +34 у 2010 році, найнижча вночі +5,2 в 1950 році.

13 червня в західних, північних центральних, Харківській областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, на півдні країни, в Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях 28-33°.

У Києві в середу – короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м / с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 15-17 °, вдень 23-25​​°.

11 червня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 20-24°; в Дніпрі біля Києва 22°.

Теми: погода
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