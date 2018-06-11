Синоптики обещают летнюю грозу

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Понедельник, 11 июня 2018, 12:34

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в понедельник "Интерфакс-Украина".

По прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град; в южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12 июня – 12-17°, на востоке местами 6-11°; днем – 23-29°, в Сумской области 19-23°.

В Киеве во вторник– кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 июня самая высокая температура днем была +34 в 2010 году, самая низкая ночью +5,2 в 1950 году.

13 июня в западных, северных центральных, Харьковской областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, на юге страны, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях 28-33°.

В Киеве в среду – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

11 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°; в Днепре возле Киева 22°.

Темы: погода
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