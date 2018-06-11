Українці не створюють міграційну загрозу в ЄС - "Європа без бар'єрів"

За перший рік дії безвізового режиму з країнами Європейського Союзу більшість громадян України, які їздили в європейські країни, дотримувалися законодавства і не становили загрозу масової, безладної міграції.

Про це на брифінгу в понеділок у Києві повідомила виконавчий директор громадської організації "Європа без бар'єрів" Ірина Сушко, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, поступово громадяни України переорієнтувалися з візових на безвізові короткострокові поїздки і за півроку дії безвізового режиму кількість звернень за шенгенськими візами знизилася вдвічі.

"За даними Єврокомісії, на території України зверталися 720 тис. разів, роком раніше за аналогічний період - 1 млн 409 тис. разів. Україна змістилася з 3 місця на 6 за кількістю поданих заявок на шенгенську візу, на 7-е за кількістю отриманих віз", - розповіла Сушко.

Також вона додала, що за даними Єврокомісії, в Україні відсоток відмов у перетині кордону ЄС дуже низький - 0,2% (37 тис. чоловік).

Представник організації додала, що варто відштовхуватися не від цифри в півмільйона українців, які скористалися безвізом, а від 17,5 млн перетинів кордону з ЄС, зафіксованих за рік.

"За перший рік безвіза українці дотримувалися законодавства і не становили загрозу масової, безладної міграції в європейські країни. У 2017 році були затримані майже 32 тис. неврегульованих українських мігрантів, але при цьому 24 тис. з них повернулися. Це 12%, а критичним прийнято вважати зростання на 50%", - розповіла вона.

"Ми думаємо, що буде зменшуватися кількість громадян, які звертаються за шенгенськими візами. Думаємо, що фактором ризику стабільності дії безвіза може залишатися питання нелегального перебування українців в країнах ЄС, які свідомо перевищують дозволених термін перебування там", - сказала вона.

Також директор організації передбачає, що надалі продовжить зростати і легальна трудова міграція. При цьому вона вважає, що українці їздитимуть на роботу в ЄС, але будуть повертатися.

Крім того, за її даними, в 2017 році Україна зайняла 22 місце за кількістю прохань про притулок в ЄС.

"Громадяни Росії, Туреччини, Грузії шукали притулок в країнах ЄС набагато частіше, ніж українці. Наприклад, росіяни - на 67% частіше, ніж українці. Найчастіше громадяни України зверталися з проханням про притулок в Італії, Німеччині, Польщі, Іспанії та Франції ", - розповіла представник організації.

Сушко зазначила, що в найближчий рік-півтора прогнозується збільшення кількості громадян, які скористаються безвізовим режимом.

Як повідомлялося, за рік з початку введення безвізового режиму в країни Європейського Союзу в'їхало майже 20,3 млн громадян, з яких майже 4,8 млн осіб - за біометричними паспортами і більше 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізового режиму.

Раніше повідомлялося, що кожен восьмий громадянин України, який хотів поїхати до Великої Британії в 2017 році, отримав відмову.

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