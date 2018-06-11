Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы не создают миграционную угрозу в ЕС - "Европа без барьеров"

Понедельник, 11 июня 2018, 12:53

За первый год действия безвизового режима со странами Европейского Союза большинство граждан Украины, которые ездили в европейские страны, соблюдали законодательство и не составляли угрозу массовой, беспорядочной миграции.

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве сообщила исполнительный директор общественной организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, постепенно граждане Украины переориентировались с визовых на безвизовые краткосрочные поездки и за полгода действия безвизового режима количество обращений за шенгенскими визами снизилось вдвое.

"По данным Еврокомиссии, на территории Украины обращались 720 тыс. раз, годом ранее за аналогичный период – 1 млн 409 тыс. раз. Украина сместилась с 3 места на 6 по количеству поданных заявок на шенгенскую визу, на 7-е по количеству полученных виз", - рассказала Сушко.

Также она добавила, что по данным Еврокомиссии, в Украине процент отказов в пересечении границы ЕС очень низкий – 0,2% (37 тыс. человек).

Представитель организации добавила, что стоит отталкиваться не от цифры в полмиллиона украинцев, которые воспользовались безвизом, а от 17,5 млн пересечений границы с ЕС, зафиксированных за год.

"За первый год безвиза украинцы соблюдали законодательство и не составляли угрозу массовой, беспорядочной миграции в европейские страны. В 2017 году были задержаны почти 32 тыс. неурегулированных украинских мигрантов, но при этом 24 тыс. из них вернулись. Это 12%, а критичным принято считать рост на 50%", - рассказала она.

"Мы думаем, что будет уменьшаться количество граждан, которые обращаются за шенгенскими визами. Думаем, что фактором риска стабильности действия безвиза может оставаться вопрос нелегального нахождения украинцев в странах ЕС, которые сознательно превышают разрешенных срок пребывания там", - сказала она.

Также директор организации предполагает, что в дальнейшем продолжит рост и легальная трудовая миграция. При этом она считает, что украинцы будут ездить на работу в ЕС, но будут возвращаться.

Кроме того, по ее данным, в 2017 году Украина заняла 22 место по количеству просьб об убежище в ЕС.

"Граждане России, Турции, Грузии искали приют в странах ЕС намного чаще, чем украинцы. К примеру, россияне – на 67% чаще, чем украинцы. Чаще всего граждане Украины обращались с просьбой об убежище в Италию, Германию, Польшу, Испанию и Францию", - рассказала представитель организации.

Сушко отметила, что в ближайший год-полтора прогнозируется увеличение количества граждан, которые воспользуются безвизовым режимом.

Как сообщалось, за год с начала введения безвизового режима в страны Европейского Союза въехало почти 20,3 млн граждан, из которых почти 4,8 млн человек – по биометрическим паспортам и более 555 тысяч граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Ранее сообщалось, что каждый восьмой гражданин Украины, который хотел поехать в Великобританию в 2017 году, получил отказ.

Читайте также: "Безвиз без взаимности. Почему Киев должен восстановить визы для граждан Великобритании".

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: