Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Директора казначейства "Ощадбанку" судитимуть за корупцію

Понеділок, 11 червня 2018, 12:59

У Києві судитимуть директора казначейства АТ "Ощадбанк", зловживання якого завдало 16,7 млн гривень збитків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

7 червня київська прокуратура направила до Печерського районного суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно директора казначейства АТ "Ощадбанк" за фактом зловживання службовим становищем.

Повідомляється, що у період березень-квітень 2012 року AT "Ощадбанк" придбав у Міністерства фінансів облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в кількості 900 000 штук на понад 913 млн гривень.

З’ясувалося, що за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП директор казначейства "Ощадбанку" продав 250 тис. облігацій на користь приватного банку "Банк3/4" та кіпрської офшорної компанії Gasterral Trade limited.

Внаслідок чого державне акціонерне товариство недоотримало понад 16,7 млн гривень прибутку.

16 березня чиновнику оголосили про підозру у зловживаннях.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: банкисудкорупціяКиївпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
банки
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
МЗС про можливі поступки банку РФ заради "зернової угоди": Шантажист не зупиняється
"Сенс Банк" після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку - Forbes
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: