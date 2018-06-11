Директора казначейства "Ощадбанку" судитимуть за корупцію

У Києві судитимуть директора АТ "Ощадбанк", зловживання якого завдало 16,7 млн гривень збитків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

7 червня київська прокуратура направила до Печерського районного суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно директора казначейства АТ "Ощадбанк" за фактом зловживання службовим становищем.

Повідомляється, що у період березень-квітень 2012 року AT "Ощадбанк" придбав у Міністерства фінансів облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в кількості 900 000 штук на понад 913 млн гривень.

З’ясувалося, що за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП директор "Ощадбанку" продав 250 тис. облігацій на користь приватного банку "Банк3/4" та кіпрської офшорної компанії Gasterral Trade limited.

Внаслідок чого державне акціонерне товариство недоотримало понад 16,7 млн гривень прибутку.

16 березня чиновнику оголосили про підозру у зловживаннях.