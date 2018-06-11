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Директора казначейства "Ощадбанка" будут судить за коррупцию

Понедельник, 11 июня 2018, 12:59

В Киеве будут судить директора казначейства АО "Ощадбанк", злоупотребления которого нанесло 16,7 млн гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

7 июня киевская прокуратура направила в Печерский районный суд для рассмотрения по существу обвинительного акта в отношении директора казначейства АО "Ощадбанк" по факту злоупотребления служебным положением.

Сообщается, что в период март-апрель 2012 года AT "Ощадбанк" приобрел у Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в количестве 900 000 штук на более 913 млн гривен.

Выяснилось, что за день до уплаты купонного дохода по указанным ОВГЗ директор казначейства "Ощадбанка" продал 250 тыс. облигаций в пользу частного банка "Банк3/4" и кипрской оффшорной компании Gasterral Trade limited.

В результате государственное акционерное общество недополучило более 16,7 млн гривен прибыли.

16 марта чиновнику объявили о подозрении в злоупотреблениях.

Украинская правда
Темы: банкисудкоррупцияКиевпрокуратура
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