Директора казначейства "Ощадбанка" будут судить за коррупцию
В Киеве будут судить директора АО "Ощадбанк", злоупотребления которого нанесло 16,7 млн гривен убытков.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
7 июня киевская прокуратура направила в Печерский районный суд для рассмотрения по существу обвинительного акта в отношении директора казначейства АО "Ощадбанк" по факту злоупотребления служебным положением.
Сообщается, что в период март-апрель 2012 года AT "Ощадбанк" приобрел у Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в количестве 900 000 штук на более 913 млн гривен.
Выяснилось, что за день до уплаты купонного дохода по указанным ОВГЗ директор "Сбербанка" продал 250 тыс. облигаций в пользу частного банка "Банк3/4" и кипрской оффшорной компании Gasterral Trade limited.
В результате государственное акционерное общество недополучило более 16,7 млн гривен прибыли.
16 марта чиновнику объявили о подозрении в злоупотреблениях.