На українсько-російському кордоні утворився затор

В пункті пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області на українсько-російському кордоні утворилася черга з 85 вантажних автомобілів.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби 11 червня.

"Сьогодні станом на 12.00 черга на виїзд становила близько 85 вантажних автомобілів, майже 40 із них, які були оформлені з нашого боку, застрягли на території між пунктами пропуску та не пропускаються російською стороною", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що протягом минулої доби та зранку понеділка співробітники Федеральної прикордонної служби РФ спільно з представниками інших служб, які здійснюють контрольні операції в російському пункті пропуску "Нєхотєєвка" – напроти пункту пропуска "Гоптівка" – не пропустили на територію РФ та без будь-яких пояснень повернули в бік України понад 100 легкових автомобілів української реєстрації з громадянами України.

Попередньо, причиною непропуску та повернення авто суміжною стороною є нібито проведення посиленого контролю перед святкуванням Дня Росії (12 червня).

"Чи є це причиною – наразі не відомо. Ситуація відслідковується", – зазначають прикордонники.