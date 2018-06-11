На украинско-российской границе образовался затор

В пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области на российско-украинской границе образовалась очередь из 85 грузовых автомобилей.



Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы 11 июня.



"Сегодня по состоянию на 12.00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной", – говорится в сообщении.



Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки и утром понедельника сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска "Нехотеевка" - напротив пункта пропуска "Гоптовка" - не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины.



Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России (12 июня).



"Является ли это причиной – пока не известно. Ситуация отслеживается", – отмечают пограничники.