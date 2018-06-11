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На Львівщині на 3 роки обмежили волю чоловіку, який зруйнував пам'ятник Шевченку

Понеділок, 11 червня 2018, 15:04

Стрийський міжрайонний суд Львівської області засудив до трьох років обмеження волі місцевого жителя, який кілька разів руйнував мідний пам'ятник Тарасу Шевченку, щоб здати його на металобрухт.

Відповідне рішення суду від 31 травня оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень України.

У документі зазначається, що восени 2017 року чоловік за допомогою викрутки зірвав мідну обшивку, в результаті чого пошкодив частину пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Стрия Львівської області, що призвело до його подальшого руйнування.

Повідомляється, що викрадену 3-кілограмову частину пам'ятника підсудний здав у пункт металобрухту за 426 гривень.

Крім того, у лютому 2018 року він  знову пошкодив пам'ятник у парку ім. Т.Г. Шевченка у Стриї, зірвавши голову та мідні фрагменти постаменту, вагою 8 кілограмів, та здав їх на металобрухт за 1136 гривень.

Також зазначається, що чоловік розумів, що вчиняє злочини, оскільки 2012 році здобув юридичну освіту, але розкаявся і просив суворо його не карати.

Суд визнав його винним в крадіжці і руйнуванні об'єкта культурної спадщини і засудив до трьох років обмеження волі.

Також він має сплатити на користь держави 2860 гривень витрат на залучення експерта.

Українська правда
Теми: Львівщинасуд
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