На Львовщине на 3 года ограничили свободу мужчине, который разрушил памятник Шевченко

Стрыйский межрайонный суд Львовской области приговорил к трем годам ограничения свободы местного жителя, который несколько раз разрушал медный памятник Тарасу Шевченко, чтобы сдать его на металлолом.

Соответствующее решение суда от 31 мая обнародовано в Едином реестре судебных решений Украины.

В документе отмечается, что осенью 2017 года мужчина с помощью отвертки сорвал медную обшивку, в результате чего повредил часть памятника Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области, что привело к его дальнейшему разрушению.

Сообщается, что похищенную 3-килограммовую часть памятника подсудимый сдал в пункт металлолома за 426 гривен.

Кроме того, в феврале 2018 года он снова повредил памятник в парке им. Т. Шевченко в Стрые, сорвав голову и медные фрагменты постамента, весом 8 килограммов, и сдал их на металлолом за 1136 гривен.

Также отмечается, что мужчина понимал, что совершает преступления, поскольку 2012 году получил юридическое образование, но раскаялся и просил строго его не наказывать.

Суд признал его виновным в краже и разрушении объекта культурного наследия и приговорил к трем годам ограничения свободы.

Также он должен выплатить в пользу государства 2860 гривен расходов на привлечение эксперта.