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У СБУ кажуть, що Львів масово "мінують" з Росії

Понеділок, 11 червня 2018, 15:58

Повідомлення про фальшиві замінування бізнес-центрів у Львові надсилають з території Росії.

Про це під час апаратної наради в ЛОДА повідомив 11 червня, начальник обласного управління СБУ у Львівській області Олександр Ткачук, передає місцеве видання Львівський портал.

"Спочатку повідомлення про замінування надходили з електронних адрес, зареєстрованих на анонімних серверах електронної пошти на території Російської Федерації. Всі ці повідомлення генерував робот. Було прийнято рішення про блокування цих серверів", – сказав Ткачук.

Він також повідомив, що після блокування повідомлення почали надсилати з міжнародного сервісу електронної пошти, також з Росії.

"Звичайно, що заблокувати міжнародного провайдера електронної пошти ми не можемо, але спільними зусиллями нами було встановлено, що ІР-адреса користувача, який створив і використовував цю електронну пошту є в місті Омськ на території Російської Федерації"", – додав він.

Також 11 червня поліція області затримала чоловіка, який у неділю повідомив про "замінування" ТРЦ у Пустомитівському районі.

Затриманим виявився 38-річний мешканець Новояворівська.

Нагадаємо, у Львові з 1 червня невідомі повідомляють про "мінування" бізнес-центрів.

У поліції зазначали, що зловмисник щоразу мінує одні і ті ж бізнес-центри, надсилаючи повідомлення одного змісту, але правоохоронці щоразу змушені виїжджати на вказані адреси для перевірки.

Також з 5 червня правоохоронці щодня отримують повідомлення про замінування 5 бізнес-центрів у Харкові.

11 червня у поліцію Харкова також надійшла інформація про "замінування". Наразі її перевіряють, проводиться огляд приміщень.

Українська правда
Теми: СБУЛьвів
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