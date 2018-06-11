Державіаслужба ввела жорсткі правила для безпілотників

Державна авіаційна служба встановила обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден вагою до 2 кілограм.

Про це йдеться в оприлюдненому Тимчасовому порядку використання повітряного простору України.

Зазначається, що польоти таких суден здійснюються без інформування та отримання дозволів від різних відомчих органів, однак "за умови дотримання наступних вимог".

Зокрема польоти повинні виконуватися лише вдень.

Також порядок забороняє літати над об’єктами під охороною, визначеними Міноборони, МВС, прикордонною службою, СБУ, Нацполіцією, Нацгвардією, УДО, іншими військовими та правоохоронними органами.

Не можуть ДППС літати над дорогами державного значення, промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами пального, нафти, газу, інших небезпечних речовин та рідин тощо.

Центральні вулиці міст, селищ міського типу та сіл, залізні дороги державного та регіонального значення та лінії електропередачі можна перетинати, але не літати над ними.

Заборонені польоти безпілотників також над виправними центрами, колоніями та СІЗО.

У порядку також вказується без уточнення про заборону польотів над "іншими важливими державними та потенційно небезпечними об’єктами".

Над переліченими об’єктами можна літати, отримавши дозвіл від відповідного відомства, власника, адміністрації тощо.

Крім того, заборона на польоти стосується місць аварій та катастроф, зон поліцейських, АТО, спеціальних операцій та зон, "визначених для забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюється державна охорона".

Оприлюднений порядок також визначає максимальну швидкість польоту (160 км/год), висоту (50 м), відстань від пілота (не більше 500 м) та відстань до сторонніх осіб: не ближче 30 метрів, для осіб до 12 років – не ближче 50 метрів, для груп понад 12 осіб – не ближче 150 метрів.

Як пише у Facebook юрист Масі Найєм, за новим порядком політ має припинятися на вимогу представників правоохоронних органів або військових формувань, якщо вони вважають, що судно "загрожує інтересам національної безпеки чи безпеці інших людей".

За ствердженнями Найєма, пілот має також на вимогу передати правоохоронцям "відзнятий з повітря матеріал для проведення його експертизи".

"Це прямо порушує Конституцію України в частині презумпції невинуватості (ст. 63) та в частині права вільно збирати інформацію (ст. 34)", – зазначає юрист.

За його словами, 28 лютого 2018 року було створено робочу групу, що складається з 26 членів, метою якої була робота над концепцією інтеграції безпілотних повітряних суден до існуючої системи використання повітряного простору.

10 квітня концепція була ухвалена, однак 6 червня Украерорух і Державіаслужба провели інформаційну зустріч, під час якої ввели зазначені тимчасові правила, а не запропоновану концепцію.

Найєм наполягає, що створена, але не ухвалена концепція є збалансованою.

Він зазначив, що компанія "Міллер", юристом якої він є, буде оскаржувати правила на замовлення Всеукраїнська федерації власників безпілотників.