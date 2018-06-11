Госавиаслужба ввела жесткие правила для беспилотников

Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных суден весом до 2 килограмм.

Об этом говорится в обнародованном Временном порядке использования воздушного пространства Украины.

Отмечается, что полеты таких судов осуществляются без информирования и получения разрешений от различных ведомственных органов, однако "при условии соблюдения следующих требований".

В частности полеты должны выполняться только днем.

Также порядок запрещает летать над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, УГО, другими военными и правоохранительными органами.

Не могут ДППС летать над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т. д.

Центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередачи можно пересекать, но не летать над ними.

Запрещены полеты беспилотников также над исправительными центрами, колониями и СИЗО.

В порядке также указывается без уточнения о запрете полетов над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами".

Над перечисленными объектами можно летать, получив разрешение от соответствующего ведомства, владельца, администрации и т. д.

Кроме того, запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских, АТО, специальных операций и зон, "определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

Обнародованный порядок также определяет максимальную скорость полета (160 км/ч), высоту (50 м), расстояние от пилота (не более 500 м) и расстояние от посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп более 12 человек – не ближе 150 метров.

Как пишет в Facebook юрист Маси Найем, по новому порядку полет должен пресекаться по требованию представителей правоохранительных органов или военных формирований, если они считают, что судно "угрожает интересам национальной безопасности или безопасности других людей".

По утверждениям Найема, пилот должне также по требованию передать правоохранителям "снятый с воздуха материал для проведения его экспертизы".

"Это прямо нарушает Конституцию Украины в части презумпции невиновности (ст. 63) и в части права свободно собирать информацию (ст. 34)", – отмечает юрист.

По его словам, 28 февраля 2018 года была создана рабочая группа, состоящая из 26 членов, целью которой была работа над концепцией интеграции беспилотных воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства.

10 апреля концепция была принята, однако 6 июня Украэрорух и Госавиаслужба провели информационную встречу, во время которой ввели указанные временные правила, а не предложенную концепцию.

Найем настаивает, что созданная, но не принятая концепция является сбалансированной.

Он отметил, что компания "Миллер", юристом которой он является, будет оспаривать правила на заказ Всеукраинской федерации владельцев беспилотников.