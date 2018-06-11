У Запоріжжі затримали дезертира, який втік після анексії Криму

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Понеділок, 11 червня 2018, 17:07

Правоохоронці у Запоріжжі затримали військового дезертира, який проходив службу у Криму, але після окупації півострова зник.

Про це повідомляє прес-служба нацполіції  в Криму.

Зазначається, що затриманий проходив військову службу в АР Крим, але після окупації Криму не прибув до материкової частини України для проходження подальшої служби та перебував у розшуку.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Одеській області.

Чоловіка затримали 7 червня. Його підозрюють у злочині передбаченому  ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Українська правда
Теми: Крим поліція
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