В Запорожье задержали дезертира, бежавшего после аннексии Крыма

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Понедельник, 11 июня 2018, 17:07

Правоохранители в Запорожье задержали военного дезертира, который проходил службу в Крыму, но после оккупации полуострова исчез.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Крыму.

Отмечается, что задержанный проходил военную службу в АР Крым, но после оккупации Крыма не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания ГУНП в Одесской области.

Мужчину задержали 7 июня. Его подозревают в преступлении предусмотренном ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Украинская правда
Темы: Крым полиция
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