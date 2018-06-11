В Запорожье задержали дезертира, бежавшего после аннексии Крыма

Правоохранители в Запорожье задержали военного дезертира, который проходил службу в Крыму, но после оккупации полуострова исчез.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Крыму.

Отмечается, что задержанный проходил военную службу в АР Крым, но после оккупации Крыма не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания ГУНП в Одесской области.

Мужчину задержали 7 июня. Его подозревают в преступлении предусмотренном ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.