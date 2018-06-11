Столичне метро змінить усі оголошення в поїздах

Київський метрополітен у найближчі два тижні планує повністю оновити аудіооголошення у вагонах поїздів.

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.

Зазначається, що у цьому допоможе компанія Tak Treba Production.

"Необхідність перезапису оголошень назріла давно. Відбулося перейменування станції "Петрівка" на "Почайну", диктора Миколи Петренка, з яким підприємство співпрацювало раніше, уже немає, деякі тексти потребують змін та осучаснення", - розповіла радник начальника метрополітену Наталка Макогон.

Повідомляється, що при підборі контенту керувалися такими факторами, як незалежність від людського фактору, доступ до професійного обладнання при записі та обробці голосу, наявність авторських прав та якісний продукт.

"Після розгляду низки пропозицій, ми зрозуміли, що найкраще звернутися до професіоналів та лідерів ринку у даному сегменті. Компанія погодилася на тривалий соціальний проект з метрополітеном на безкоштовній основі", - додала Макогон.

За її словами, наразі створено базовий український контент: назви станцій, попередження про закриття дверей, оголошення наступних зупинок тощо, який має з'явиться у всіх поїздах протягом двох наступних тижнів, починаючи з синьої лінії.

Зазначається, що англійський варіант, як і раніше, озвучуватиметься носієм мови.

Як повідомив директор компанії Tak Treba Production Дмитро Мельник, у ході підбору та тестування голосу, була використана база дикторів та досвід роботи над різноплановими кампаніями для масового сприйняття.

Він додав, що це неприбутковий проект, який є "інвестицію" компанії у якісні зміни столиці та її інфраструктури.