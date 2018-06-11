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Столичное метро изменит объявления в поездах

Понедельник, 11 июня 2018, 17:12
Столичное метро изменит объявления в поездах

Киевский метрополитен в ближайшие две недели планирует полностью обновить аудиообъявления в вагонах поездов.

Об этом сообщает пресс-служба столичнои подземки.

Отмечается, что в этом поможет компания Tak Treba Production.

"Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции ""Петровка" на ""Почайну", диктора Николая Петренко, с которым  предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания", - рассказала советник начальника метрополитена Наталья Макогон.

Сообщается, что при подборе контента руководствовались такими факторами, как независимость от человеческого фактора, доступ к профессиональному оборудованию при записи и обработке голоса, наличие авторских прав и качественный продукт.

"После рассмотрения ряда предложений, мы поняли, что лучше всего обратиться к профессионалам и лидерам рынка в данном сегменте. Компания согласилась на длительный социальный проект с метрополитеном на бесплатной основе", - добавила Макогон.

По ее словам, в настоящее время создан базовый украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и т.д., который должен появиться во всех поездах в течение двух следующих недель, начиная с синей линии.

Отмечается, что английский вариант, по-прежнему будет озвучиваться носителем языка.

Как сообщил директор компании Tak Treba Production Дмитрий Мельник, в ходе подбора и тестирования голоса, была использована база дикторов и опыт работы над разноплановыми кампаниями для массового восприятия.

Он добавил, что это некоммерческий проект, который является "инвестицией" компании в качественные изменения столицы и ее инфраструктуры.

Украинская правда
Темы: Киевметро
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