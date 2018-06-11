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У Києві 13-річний "зачепер" виліз на дах електрички і загорівся

Понеділок, 11 червня 2018, 17:37

У Києві після ураження струмом на даху електропотягу до реанімації доставили 13-річного підлітка.

Про це інформує 11 червня Департамент комунікації Національної поліції.

13-річний киянин у неділю 10 червня разом зі своїми друзями катався в електропотязі міського сполучення. За попередніми даними, коли потяг рухався, хлопець зайшов між вагонами та виліз на дах. Підліток взявся за залізну дугу, яка передає електрострум, і загорівся.

Дитина отримала загальну високовольтну електротравму, опіки другого та третього ступенів охоплюють 55% поверхні тіла. Наразі хлопець у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділені Київської міської лікарні №2.

Стосовно батьків постраждалого хлопчика та батьків його друзів поліція склала адміністративні протоколи.

Триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначається, що всього ж від початку 2018 року у столиці поліцейські зареєстрували 9 фактів таких порушень, у 2017 – 7. Водночас у результаті так званого "зачепінгу" минулого року у Києві загинуло четверо дітей.

Українська правда

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Теми: Київнадзвичайна подіяполіція
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