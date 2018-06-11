В Киеве 13-летний "зацепер" вылез на крышу електрички и загорелся

В Киеве после поражения током на крыше электропоезда в реанимацию доставили 13-летнего подростка.



Об этом сообщает 11 июня Департамент коммуникации Национальной полиции.



13-летний киевлянин в воскресенье 10 июня вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, передающую электроток, и загорелся.



Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степени охватывают 55% поверхности тела. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.



По отношению к родителям пострадавшего мальчика и родителей его друзей полиция составила административные протоколы.



Продолжается проверка, решается вопрос о внесении сведений о данном событии в Единый реестр досудебных расследований.



Отмечается, что всего же с начала 2018 в столице полицейские зарегистрировали 9 фактов таких нарушений, в 2017 - 7. В то же время в результате так называемого "зацепинга" в прошлом году в Киеве погибло четверо детей.