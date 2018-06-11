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У столичному виші масово отруїлися курсанти

Понеділок, 11 червня 2018, 17:50

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації з’ясовують причини та обставини різкого погіршення стану здоров’я групи курсантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Так, 11 червня до санітарної частини інституту почали звертатись курсанти із скаргами на біль у животі та нудоту.

"Більшість із тих, хто звернувся по допомогу, 10 червня знаходилась у звільненні, поза межами навчального закладу", - зазначили у відомстві.

Усім, хто звернувся до медичного пункту, надано медичну допомогу та розміщено в лазареті.

В інституті проводиться службова перевірка, щодо з’ясування причин події.

Повідомляється, що ситуація контрольована, динаміки до збільшення кількості випадків нездужання немає. Також жоден військовослужбовець закладу не потребує додаткової госпіталізації.

Крім того, за інформацією спільноти Київ.Оперативний, число тих, хто звернувся зі скаргою на самопочуття, варіюється від 50 до 150 осіб.

Українська правда
Теми: Київ
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