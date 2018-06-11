В столичном вузе массово отравились курсанты

В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Так, 11 июня в санитарную часть института начали обращаться курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.

"Большинство из тех, кто обратился за помощью, 10 июня находилась в освобождении, за пределами учебного заведения", - отметили в ведомстве.

Всем, кто обратился в медицинский пункт, оказана медицинская помощь и их размещено в лазарете.

В институте проводится служебная проверка, по выяснению причин происшествия.

Сообщается, что ситуация контролируется и динамики к увеличению количества случаев недомогания нет. Также ни один военнослужащий заведения не нуждается в дополнительной госпитализации.

Кроме того, по информации сообщества Киев.Оперативный, число обратившихся с жалобой на самочувствие, варьируется от 50 до 150 человек.