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В столичном вузе массово отравились курсанты

Понедельник, 11 июня 2018, 17:50

В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Так, 11 июня в санитарную часть института начали обращаться курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.

"Большинство из тех, кто обратился за помощью, 10 июня находилась в освобождении, за пределами учебного заведения", - отметили в ведомстве.

Всем, кто обратился в медицинский пункт, оказана медицинская помощь и их размещено в лазарете.

В институте проводится служебная проверка, по выяснению причин происшествия.

Сообщается, что ситуация контролируется и динамики к увеличению количества случаев недомогания нет. Также ни один военнослужащий заведения не нуждается в дополнительной госпитализации.

Кроме того, по информации сообщества Киев.Оперативный, число обратившихся с жалобой на самочувствие, варьируется от 50 до 150 человек.

Украинская правда

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Темы: Киев
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