ООН готова допомогти КНДР позбутися ядерної зброї

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Вівторок, 12 червня 2018, 00:54

Генсек Організації об'єднаних нації Антоніу Гуттеріш заявив, що ООН готова зробити свій внесок у процес ядерного роззброєння Корейського півострова в рамках домовленостей президента США Дональда Тармпа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це він сказав у понеділок, 11 червня, у Нью-Йорку, передає "Укрінформ".

"Структури ООН готові підтримати цей процес", - підкреслив Гуттеріш.

За його словами, йдеться, в тому числі, про забезпечення перевірок і гарантій денуклеаризації та використання МАГАТЕ ядерних матеріалів у мирних цілях.

"Саміт у Сінгапурі, який має пройти у вівторок, є перспективним для глобального миру й безпеки. Ці двоє лідерів прагнуть вийти з небезпечного циклу, який спричинив стільки занепокоєнь минулого року", - наголосив генсек.

"Мир та контрольована денуклеаризація Корейського півострова повинні залишатися спільною метою. Просування вперед вимагатиме співпраці, компромісів та спільної мотивації", - додав він.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть зустріч 12 червня в готелі "Capella" на острові Сентоса в Сінгапурі.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.

Теми: КНДР ядерна зброя ООН США
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