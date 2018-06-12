ООН готова допомогти КНДР позбутися ядерної зброї

Генсек Організації об'єднаних нації Антоніу Гуттеріш заявив, що ООН готова зробити свій внесок у процес ядерного роззброєння Корейського півострова в рамках домовленостей президента США Дональда Тармпа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це він сказав у понеділок, 11 червня, у Нью-Йорку, передає "Укрінформ".

"Структури ООН готові підтримати цей процес", - підкреслив Гуттеріш.

За його словами, йдеться, в тому числі, про забезпечення перевірок і гарантій денуклеаризації та використання МАГАТЕ ядерних матеріалів у мирних цілях.

"Саміт у Сінгапурі, який має пройти у вівторок, є перспективним для глобального миру й безпеки. Ці двоє лідерів прагнуть вийти з небезпечного циклу, який спричинив стільки занепокоєнь минулого року", - наголосив генсек.

"Мир та контрольована денуклеаризація Корейського півострова повинні залишатися спільною метою. Просування вперед вимагатиме співпраці, компромісів та спільної мотивації", - додав він.