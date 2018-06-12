ООН готова помочь КНДР избавиться от ядерного оружия

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Вторник, 12 июня 2018, 00:54

Генсек Организации объединенных нации Антониу Гуттериш заявил, что ООН готова внести свой вклад в процесс ядерного разоружения Корейского полуострова в рамках договоренностей президента США Дональда Тармпа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом он сказал в понедельник, 11 июня, в Нью-Йорке, передает "Укринформ".

"Структуры ООН готовы поддержать этот процесс", - подчеркнул Гуттериш.

По его словам, речь идет, в том числе, об обеспечении проверок и гарантий денуклеаризации и использования МАГАТЭ ядерных материалов в мирных целях.

"Саммит в Сингапуре, который должен пройти во вторник, является перспективным для глобального мира и безопасности. Эти два лидера стремятся выйти из опасного цикла, который вызвал столько беспокойства в прошлом году", - отметил генсек.

"Мир и контролируемая денуклеаризация Корейского полуострова должны оставаться общей целью. Продвижение вперед потребует сотрудничества, компромиссов и совместной мотивации", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

Темы: КНДР ядерное оружие ООН США
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