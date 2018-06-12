У Берліні завершилась зустріч глав МЗС "нормандської четвірки"
У Берліні завершилася зустріч міністрів закордонних справ країн, що входять до нормандського формату.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що сторони домовилися продовжити консультації на всіх рівнях з метою підготовки зустрічі на вищому рівні.
"Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в'язнях", - наголосив український міністр.
@PavloKlimkin за підсумками «нормандських» переговорів у Берліні: «Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях» #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/7oGkG3H4V1— UKR Embassy in GER (@UKRinDEU) June 11, 2018
Голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що сторонам вдалося обговорити ряд кроків для забезпечення припинення вогню на сході України, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми досягли угоди по ряду питань. Сторони вкотре визнали необхідність режиму припинення вогню.
До цього відноситься виведення важкого озброєння, військових і розмінування територій на сході України", - заявив міністр закордонних справ ФРН на прес-конференції за результатами зустрічі "нормандської четвірки".
Також Маас наголосив на необхідності "безперешкодного доступу спостерігачів місії ОБСЄ".
"Ми провели сьогодні дуже детальний і конструктивний діалог, обговорили також дії у гуманітарній сфері, які забезпечать потреби людей, до цього відноситься і обмін полоненими", - підкреслив глава німецького МЗС.
За його словами, сторони домовились і надалі проводити консультації експертів "нормандської четвірки" щодо "формули Штайнмаєра".
Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж буде працювати над формуванням миротворчої місії на сході України, але спочатку варто досягнути успіху в реалізації Мінських домовленостей.
"Потрібно досягти успіху в процесі виконання Мінських домовленостей, після чого можна розглядати операцію з підтримки миру", - сказав він на прес-конференції за підсумками зустрічі.
Ле Дріан пояснив, що спочатку потрібно домогтися миру, а вже потім - думати, як його підтримувати. Говорячи про можливу міжнародну миротворчу місію, міністр висловив думку, що "можна знайти спільні позиції щодо параметрів".
"Ми готові працювати над параметрами можливої місії ООН на сході України, коли це дозволить реалізація Мінських домовленостей", - додав він.
Голова французького МЗС зазначив, що цю тему сторони повинні незабаром обговорити на рівні політдиректорів.
Нинішня зустріч очільників МЗС країн нормандського формату стала першою з лютого 2017 року.