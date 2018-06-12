У Берліні завершилась зустріч глав МЗС "нормандської четвірки"

У Берліні завершилася зустріч міністрів закордонних справ країн, що входять до нормандського формату.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що сторони домовилися продовжити консультації на всіх рівнях з метою підготовки зустрічі на вищому рівні.

"Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в'язнях", - наголосив український міністр.

@PavloKlimkin за підсумками «нормандських» переговорів у Берліні: «Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях» #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/7oGkG3H4V1 — UKR Embassy in GER (@UKRinDEU) June 11, 2018

Голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що сторонам вдалося обговорити ряд кроків для забезпечення припинення вогню на сході України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми досягли угоди по ряду питань. Сторони вкотре визнали необхідність режиму припинення вогню.

До цього відноситься виведення важкого озброєння, військових і розмінування територій на сході України", - заявив міністр закордонних справ ФРН на прес-конференції за результатами зустрічі "нормандської четвірки".

Також Маас наголосив на необхідності "безперешкодного доступу спостерігачів місії ОБСЄ".

"Ми провели сьогодні дуже детальний і конструктивний діалог, обговорили також дії у гуманітарній сфері, які забезпечать потреби людей, до цього відноситься і обмін полоненими", - підкреслив глава німецького МЗС.

За його словами, сторони домовились і надалі проводити консультації експертів "нормандської четвірки" щодо "формули Штайнмаєра".

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж буде працювати над формуванням миротворчої місії на сході України, але спочатку варто досягнути успіху в реалізації Мінських домовленостей.

"Потрібно досягти успіху в процесі виконання Мінських домовленостей, після чого можна розглядати операцію з підтримки миру", - сказав він на прес-конференції за підсумками зустрічі.

Ле Дріан пояснив, що спочатку потрібно домогтися миру, а вже потім - думати, як його підтримувати. Говорячи про можливу міжнародну миротворчу місію, міністр висловив думку, що "можна знайти спільні позиції щодо параметрів".

"Ми готові працювати над параметрами можливої ​​місії ООН на сході України, коли це дозволить реалізація Мінських домовленостей", - додав він.

Голова французького МЗС зазначив, що цю тему сторони повинні незабаром обговорити на рівні політдиректорів.

Нинішня зустріч очільників МЗС країн нормандського формату стала першою з лютого 2017 року.