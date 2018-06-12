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В Берлине завершилась встреча глав МИД "нормандской четверки"

Вторник, 12 июня 2018, 01:20

В Берлине завершилась встреча министров иностранных дел стран, входящих в нормандский формат.

Об этом сообщает "Укринформ".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что стороны договорились продолжить консультации на всех уровнях с целью подготовки встречи на высшем уровне.

"Мы должны удерживать давление на РФ по всех без исключения политических заключенных", - подчеркнул украинский министр.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что сторонам удалось обсудить ряд шагов для обеспечения прекращения огня на востоке Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы достигли соглашения по ряду вопросов. Стороны еще раз признали необходимость режима прекращения огня.

К этому относится вывод тяжелого вооружения, военных и разминирование территорий на востоке Украины", - заявил министр иностранных дел ФРГ на пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четверки".

Также Маас подчеркнул необходимость "беспрепятственного доступа наблюдателей миссии ОБСЕ".

"Мы провели сегодня очень подробный и конструктивный диалог, обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат потребности людей, к этому относится и обмен пленными", - подчеркнул глава немецкого МИД.

По его словам, стороны договорились и в дальнейшем проводить консультации экспертов "нормандской четверки" относительн "формулы Штайнмайера".

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж будет работать над формированием миротворческой миссии на востоке Украины, но сначала нужно достичь успеха в реализации Минских договоренностей.

"Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

Ле Дриан пояснил, что сначала нужно добиться мира, а уже потом - думать, как его поддерживать. Говоря о возможной международной миротворческой миссии, министр высказал мнение, что "можно найти общие позиции по параметрам".

"Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей", - добавил он.

Глава французского МИД отметил, что эту тему стороны должны вскоре обсудить на уровне политдиректоров.

Нынешняя встреча руководителей МИД стран нормандского формата стала первой с февраля 2017 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДУкраинаРосcияГермания
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