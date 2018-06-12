У Сінгапурі розпочались переговори Трампа і Кім Чен Ина

У Сінгапурі офіційно розпочав роботу історичний саміт президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина щодо ситуації на Корейському півострові.

Саміт, який готували протягом останніх місяців, проходить у сінгапурському готельному комплексі Capella на південному острові Сентоса.

Політики взяли участь у формальній церемонії привітання, після чого провели зустріч тет-а-тет за зачиненими дверима, яка тривала 41 хвилину.

На порядок денний винесені питання повного та незворотного ядерного роззброєння Північної Кореї, на чому принципово наполягає США, а також забезпечення безпеки та подальшого розвитку КНДР.

Також очікується обговорення сторонами перспектив встановлення нових відносин між Вашингтоном і Пхеньяном.

Після закритої зустрічі Трамп і Кім Чен Ин прогулялися балконом готелю.

Президент США назвав факт зустрічі з лідером КНДР великим успіхом. "Якщо ми будемо працювати разом, то зможемо вирішити ядерне питання". Кім Чен Ин відповів, що переговори - виклик для обох країн, але він готовий співппрацювати.

Глава Білого дому заявив, що у нього "чудові відносини" з північнокорейським лідером, а переговори тет-а-тет, за його словами, пройшли "дуже добре".

Потім розпочалися переговори в розширеному форматі за участю глав зовнішньополітичних відомств та інших високопоставлених державних діячів.

Після цього запланований робочий ланч, де також обговорюватимуться перспективи подальших відносин.

Перед самітом державний секретар США Майк Помпео заявив, що північнокорейська сторона готова до проведення повної денуклеаризації, але підкреслив, що Вашингтон хоче запевнитись у цьому під час зустрічей.

Він також висловив надію, що нинішній саміт започаткує подальший конструктивний діалог між двома країнами.