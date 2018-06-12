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В Сингапуре начались переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Вторник, 12 июня 2018, 04:40
В Сингапуре начались переговоры Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапуре официально начал работу исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына относительно ситуации на Корейском полуострове.

Саммит, который готовили в течение последних месяцев, проходит в сингапурском гостиничном комплексе Capella на южном острове Сентоса.

Политики приняли участие в формальной церемонии приветствия, после чего провели встречу тет-а-тет за закрытыми дверями, которая длилась 41 минуту.

На повестку дня вынесены вопросы полного и необратимого ядерного разоружения Северной Кореи, на чем принципиально настаивает США, а также обеспечение безопасности и дальнейшего развития КНДР.

Также ожидается обсуждение сторонами перспектив установления новых отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

После закрытой встречи Трамп и Ким Чен Ын прогулялись балконом отеля.

Президент США назвал факт встречи с лидером КНДР большим успехом. "Если мы будем работать вместе, то сможем решить ядерный вопрос". Ким Чен Ын ответил, что переговоры - вызов для обеих стран, но он готов сотрудничать.

Глава Белого дома заявил, что у него "отличные отношения" с северокорейским лидером, а переговоры тет-а-тет, по его словам, прошли "очень хорошо".

Затем начались переговоры в расширенном формате с участием глав внешнеполитических ведомств и других высокопоставленных государственных деятелей.

После этого запланирован рабочий ланч, где также будут обсуждаться перспективы дальнейших отношений.

Перед саммитом государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что северокорейская сторона готова к проведению полной денуклеаризации, но подчеркнул, что Вашингтон хочет увериться в этом во время встреч.

Он также выразил надежду, что нынешний саммит начнет дальнейшее конструктивный диалог между двумя странами.

Темы: ТрампСШАКНДР
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