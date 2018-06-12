МЗС обурили слова про "громадянську війну" від ЗМІ

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Вівторок, 12 червня 2018, 08:28

У Міністерстві закордонних справ обурені позначенням подій на сході України як громадянської війни з боку DW.

"Неприйнятно, що DWnews пишуть про "громадянську війну" в Україні. Це агресія Росії проти України", – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

І в самому матеріалі DW щодо переговорів у Берліні, і в твіт-підводці вжито словосполучення "громадянська війна" (civil war).

 

"Репортажі мають ґрунтуватися на фактах", – заявила Беца.

"Ми очікуємо прояснення і виправлення статті", – додала вона.

Теми: МЗС ЗМІ війна Донбас
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