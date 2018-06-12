Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС обурили слова про "громадянську війну" від ЗМІ

Вівторок, 12 червня 2018, 08:28

У Міністерстві закордонних справ обурені позначенням подій на сході України як громадянської війни з боку DW.

"Неприйнятно, що DWnews пишуть про "громадянську війну" в Україні. Це агресія Росії проти України", – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

І в самому матеріалі DW щодо переговорів у Берліні, і в твіт-підводці вжито словосполучення "громадянська війна" (civil war).

 

"Репортажі мають ґрунтуватися на фактах", – заявила Беца.

"Ми очікуємо прояснення і виправлення статті", – додала вона.

Теми: МЗСЗМІвійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
МЗС
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Останні новини
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
Усі новини...
Реклама: