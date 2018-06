МЗС обурили слова про "громадянську війну" від ЗМІ

У Міністерстві закордонних справ обурені позначенням подій на сході України як громадянської війни з боку DW.

"Неприйнятно, що DWnews пишуть про "громадянську війну" в Україні. Це агресія Росії проти України", – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

І в самому матеріалі DW щодо переговорів у Берліні, і в твіт-підводці вжито словосполучення "громадянська війна" (civil war).

"Репортажі мають ґрунтуватися на фактах", – заявила Беца.

"Ми очікуємо прояснення і виправлення статті", – додала вона.

.@dwnews Unacceptable to see @dwnews write about "civil war" in Ukraine. There is ongoing Ru aggression against UA. https://t.co/knzlvvdCpg