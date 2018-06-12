МЗС обурили слова про "громадянську війну" від ЗМІ
У Міністерстві закордонних справ обурені позначенням подій на сході України як громадянської війни з боку DW.
"Неприйнятно, що DWnews пишуть про "громадянську війну" в Україні. Це агресія Росії проти України", – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.
І в самому матеріалі DW щодо переговорів у Берліні, і в твіт-підводці вжито словосполучення "громадянська війна" (civil war).
"Репортажі мають ґрунтуватися на фактах", – заявила Беца.
"Ми очікуємо прояснення і виправлення статті", – додала вона.
.@dwnews Unacceptable to see @dwnews write about "civil war" in Ukraine. There is ongoing Ru aggression against UA. https://t.co/knzlvvdCpg— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 12, 2018
.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with internat law https://t.co/knzlvvdCpg— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 12, 2018