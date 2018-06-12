МИД возмутили слова о "гражданской войне" от СМИ

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Вторник, 12 июня 2018, 08:28

В Министерстве иностранных дел возмущены обозначением событий на востоке Украины как гражданской войны со стороны DW.

"Неприемлемо, что DWnews пишут о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины", – написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

И в самом материале DW о переговорах в Берлине, и в твит-подводке употреблено словосочетание "гражданская война" (civil war).

 

"Репортажи должны основываться на фактах", – заявила Беца.

"Мы ожидаем прояснения и исправления статьи", – добавила она.

Темы: МИД СМИ война Донбасс
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