МИД возмутили слова о "гражданской войне" от СМИ

В Министерстве иностранных дел возмущены обозначением событий на востоке Украины как гражданской войны со стороны DW.



"Неприемлемо, что DWnews пишут о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины", – написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.



И в самом материале DW о переговорах в Берлине, и в твит-подводке употреблено словосочетание "гражданская война" (civil war).

"Репортажи должны основываться на фактах", – заявила Беца.



"Мы ожидаем прояснения и исправления статьи", – добавила она.

.@dwnews Unacceptable to see @dwnews write about "civil war" in Ukraine. There is ongoing Ru aggression against UA. https://t.co/knzlvvdCpg