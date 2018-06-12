МИД возмутили слова о "гражданской войне" от СМИ
В Министерстве иностранных дел возмущены обозначением событий на востоке Украины как гражданской войны со стороны DW.
"Неприемлемо, что DWnews пишут о "гражданской войне" в Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины", – написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
И в самом материале DW о переговорах в Берлине, и в твит-подводке употреблено словосочетание "гражданская война" (civil war).
"Репортажи должны основываться на фактах", – заявила Беца.
"Мы ожидаем прояснения и исправления статьи", – добавила она.
.@dwnews Unacceptable to see @dwnews write about "civil war" in Ukraine. There is ongoing Ru aggression against UA. https://t.co/knzlvvdCpg— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 12, 2018
.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with internat law https://t.co/knzlvvdCpg— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 12, 2018