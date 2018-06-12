Омбудсмени розробляють "дорожню карту" для звільнення в’язнів – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ розробляють "дорожню карту" для звільнення утримуваних осіб.

Про це він заявив за підсумками переговорів "нормандського формату" на рівні глав МЗС, передає кореспондент УНІАН у Росії.

"Коротко кажучи, підтвердили пріоритетність вирішення гуманітарних проблем, приділення уваги питанню про те, щоб домовлятися про умови звільнення утримуваних осіб", – сказав Лавров.



Він нагадав, що цю тему обговорювали президент Росії Володимир Путін і президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови 9 червня.

"За підсумками їхньої розмови спеціальні представники з прав людини перебувають у контакті і намагаються скласти "дорожню карту" для вирішення питань щодо звільнення утримуваних осіб", – сказав Лавров.

При цьому він вважає, що тут треба розмежовувати тих, хто був арештований "виключно за свою професію", як керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого в Україні звинувачують у державній зраді, і тими, хто "реально підозрюється у протиправних діях".