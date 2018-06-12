Синоптики попереджають, що вівторок буде грозовим

Синоптики попереджають про грози, сильні дощі, град і шквали на більшій частині території України 12 червня.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"12 червня в Україні, окрім південної частини, Дніпропетровщини, Донеччини та Луганщини, очікуються грози. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті можливі сильні дощі, подекуди град та пориви вітру до 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

У столиці та Київській області 12 червня також очікується гроза.