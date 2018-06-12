Синоптики предупреждают, что вторник будет грозовым

Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях, граде и шквалах на большей части территории Украины 12 июня.



Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"12 июня в Украине, кроме южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской, ожидаются грозы. Днем на Закарпатье и Прикарпатье возможны сильные дожди, град и порывы ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.



В столице и Киевской области 12 июня также ожидается дождь.