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Синоптики предупреждают, что вторник будет грозовым

Вторник, 12 июня 2018, 09:56

Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях, граде и шквалах на большей части территории Украины 12 июня.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"12 июня в Украине, кроме южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской, ожидаются грозы. Днем на Закарпатье и Прикарпатье возможны сильные дожди, град и порывы ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В столице и Киевской области 12 июня также ожидается дождь.

Украинская правда
Темы: погода
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