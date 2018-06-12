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Клімкін поговорить із угорською громадою й Сіярто про наболіле

Вівторок, 12 червня 2018, 10:00

Зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини Павла Клімкіна і Петера Сіярто з угорською громадою Закарпаття відбудеться 22 червня у Береговому Закарпатської області.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в дипломатичних кругах.

"Українською та угорською сторонами визначена зустріч у Береговому 22 червня", – повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, в консультації візьмуть участь міністри закордонних справ України і Угорщини Павло Плімкін та Петер Сіярто, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич і міністр людських ресурсів Угорщини Міклош Кашлер, а також голова товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович.

На порядку денному зустрічі буде питання імплементації закону "Про освіту" в частині мовної статті.

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаЗакарпаттяКлімкінмоваосвіта
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