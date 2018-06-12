Климкин поговорит с венгерской общиной и Сиярто о наболевшем

Встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сиярто с венгерской громадой Закарпатья пройдет 22 июня в Берегово Закарпатской области.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в дипломатических кругах.



"Украинской и венгерской сторонами определена встреча в Берегово, 22 июня", – сообщил собеседник агентства.



По его словам, в консультации примут участие министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер, а также глава общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.



На повестке дня встрече будет стоять вопрос имплементации закона "Об образовании" в части языковой статьи.