Климкин поговорит с венгерской общиной и Сиярто о наболевшем

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Вторник, 12 июня 2018, 10:00

Встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сиярто с венгерской громадой Закарпатья пройдет 22 июня в Берегово Закарпатской области.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в дипломатических кругах.

"Украинской и венгерской сторонами определена встреча в Берегово, 22 июня", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, в консультации примут участие министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер, а также глава общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.

На повестке дня встрече будет стоять вопрос имплементации закона "Об образовании" в части языковой статьи.

Темы: Венгрия Закарпатье Климкин язык образование
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