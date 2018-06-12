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"Подарунок": Україна подала до Суду ООН докази проти Росії

Вівторок, 12 червня 2018, 12:45
Подарунок: Україна подала до Суду ООН докази проти Росії

Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

Про це президент Петро Порошенко повідомив у Facebook.

"Дуже символічно, що Міжнародний суд ООН визначив саме 12 червня – День Росії – для подачі Меморандуму у справі України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", – зазначив він.

За словами Порошенка, подання меморандуму у справі проти Росії – "важливий етап у доведенні того, що за всі свої протиправні дії РФ нестиме відповідальність".

"Меморандум містить надзвичайну, як для практики Суду, кількість доказів. Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність", – заявив Порошенко.  

За словами Порошенка, брехню Кремля можна подолати "лише правдою і доказам" – для цього й потрібна оцінка Міжнародного Суду ООН.

У свою чергу, міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Twitter: "Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний "подарунок" в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум щодо фінансування тероризму і расової дискримінації".

16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії у зв'язку з порушенням РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Україна просить суд визнати, що РФ порушила Конвенцію щодо фінансування тероризму, надавши допомогу незаконним озброєним формуванням, які "беруть участь у вчиненні терористичних актів в Україні" – "ДНР" та "ЛНР".

Також у позові йдеться про порушення прав кримських татар і українців із боку російської влади, а також підконтрольної РФ влади анексованого Криму.

Олена Рощенко, УП
Теми: Росіятероризмсуд
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