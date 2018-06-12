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"Подарок": Украина подала в Суд ООН доказательства против России

Вторник, 12 июня 2018, 12:45
Подарок: Украина подала в Суд ООН доказательства против России

Украина подала в Международный суд ООН меморандум по делу против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.

"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня – День России – для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", – отметил он.

По словам Порошенко, подача меморандума по делу против России – "важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность".
 
"Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должен понести за это ответственность", – заявил Порошенко.

По словам Порошенко, ложь Кремля можно преодолеть "только правдой и доказательствами" – для этого и нужна оценка Международного Суда ООН.



В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter: "Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации".

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России в связи с нарушением РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина просит суд признать, что РФ нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, оказав помощь незаконным вооруженным формированиям, которые "участвуют в совершении террористических актов в Украине", – "ДНР" и "ЛНР".

Также в иске говорится о нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны российской власти, а также подконтрольных РФ властей аннексированного Крыма.

Алена Рощенко, УП
Темы: Росcиятерроризмсуд
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