"Подарок": Украина подала в Суд ООН доказательства против России

Украина подала в Международный суд ООН меморандум по делу против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.



Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.



"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня – День России – для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", – отметил он.



По словам Порошенко, подача меморандума по делу против России – "важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность".



"Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должен понести за это ответственность", – заявил Порошенко.



По словам Порошенко, ложь Кремля можно преодолеть "только правдой и доказательствами" – для этого и нужна оценка Международного Суда ООН.





В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter: "Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации".

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России в связи с нарушением РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина просит суд признать, что РФ нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, оказав помощь незаконным вооруженным формированиям, которые "участвуют в совершении террористических актов в Украине", – "ДНР" и "ЛНР".

Также в иске говорится о нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны российской власти, а также подконтрольных РФ властей аннексированного Крыма.