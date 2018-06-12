У МВС тепер кажуть, що для відеофіксації потрібен мільярд

Для введення автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху необхідно понад 1,1 мільярда гривень.

Про це йдеться в звіті Рахункової палати від 11 червня за результатами аудиту Національної поліції, який проводили з 7 грудня 2017 по 1 березня 2018 року.

Зазначається, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Нацполіції є гарантування безпеки дорожнього руху (зменшення кількості ДТП, травматизму та летальних випадків, створення універсального високомобільного підрозділу, який об'єднає функції патрульної поліції та дорожньо-патрульної служби).

Виконанню цих завдань мало сприяти запровадження системи фіксації адміністративних правопорушень в автоматичному режимі. Однак така система досі не впроваджена.

У звіті вказано, що причина – "недостатність коштів для встановлення та функціонування відповідного обладнання та відсутність нормативних актів, які б визначали технічні вимоги до системи фіксації, порядок обліку дорожньо-транспортних пригод тощо".

За розрахунками, проведеними фахівцями МВС і Національної поліції, потреба в коштах на створення та введення в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та програмного забезпечення до неї становить 317,7 млн грн.

Зазначається, що для обстежень комплексної системи захисту інформації об'єктів та програмного забезпечення цієї системи необхідно – 29,3 млн грн.

На придбання та введення в експлуатацію відповідного комп’ютерного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, а також мобільних комплексів автофіксації і транспортних засобів для їх розміщення потрібні 118,7 млн.грн.

Для придбання та введення в експлуатацію стаціонарних та пересувних комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування державного значення – 643,0 млн грн.

Тобто загалом – більше 1,1 мільярда гривень.

У листопада 2017 року в Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що планують за півтора роки розмістити на автодорогах 4 тисячі камер для фотовідеофіксації.

На запитання, які кошти будуть задіюватися, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначав тоді, що про конкретні суми говорити поки зарано:

"Нам параметри закону дозволяють це робити за всілякі гроші: бюджетні, приватні, приватно-бюджетні. Не виключено, що в різних регіонах буде задіяно різні форми", – казав тоді він.

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