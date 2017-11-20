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МВС хоче встановити близько 4 тисяч камер відеофіксації

Понеділок, 20 листопада 2017, 11:53

Міністерство внутрішніх справ планує за півтора роки розмістити на автодорогах 4 тисячі камер для фотовідеофіксації.

Про це інформує 20 листопада прес-служба МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив сподівання, що в грудні Верховна Рада проголосує за закон, який дозволить ввести відеофіксацію правопорушень на дорогах і це дасть можливість істотно знизити смертність на дорогах.

"4 тисячі камер, які будуть поставлені по всій країні за півтора року після прийняття закону у Верховній Раді, сподіваюся, в грудні, призведе до зниження спочатку на 30%, потім на 50% аварійності та смертності", – заявив Аваков.

В свою чергу директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко у коментарі "Українській правді" пояснив, що ця система буде впроваджуватися поступово.

"Наш базовий параметр – 4000 камер. Але це не значить, що вони запрацюють всі одразу", – зазначив він.

"Ми хочемо, щоб громадяни, учасники дорожнього руху психологічно звикали, що в перший квартал наступного року, може до півроку, система фотовідеофіксації почне працювати. Мова йде про тих, хто ще пам'ятає "листи щастя", які були в 2007 році", – пояснив він.

За словами Шевченка, поки що не можна сказати, чи всі камери будуть нові, заново закуплені, чи будуть використовуватися ті, які вже є.

"На певних ділянках частина (камер -ред.) вже є, і просто буде включатися, частина буде закупатися. Фінансова модель хто закупає, за які кошти – буде розроблятися потім після прийняття оцього спеціального закону", – сказав речник МВС.

На запитання, які кошти будуть задіюватися, Шевченко також зазначив, що про конкретні суми говорити поки зарано:

"Нам параметри закону дозволяють це робити за всілякі гроші: бюджетні, приватні, приватно-бюджетні. Не виключено, що в різних регіонах буде задіяно різні форми".

Як відомо, Кабінет міністрів підготував для подання на розгляд Верховної Ради низку законодавчих ініціатив, що мають посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.

 

Валентина Романенко, УП
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