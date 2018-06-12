Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії при зіткненні баржі та катамарана загинуло 11 осіб

Вівторок, 12 червня 2018, 13:23

Одинадцять людей загинули після зіткнення катамарана і баржі в Волгограді, ще п'ятьом вдалося врятуватися.

Про це повідомляє  "Інтерфакс-Південь" з посиланням на прес-службу регіонального управління МНС РФ.

Відзначається, що всього на судні перебувало 16 осіб: сім чоловіків, вісім жінок і одна неповнолітня.

У МНС припустили, що причиною зіткнення суден могло стати недотримання власником катамарана вимог безпеки.

"Є інформація про те, що судно йшло з порушенням правил, в тому числі, перевезення пасажирів. Зокрема, не були включені розпізнавальні вогні. Крім того, власник судна не зареєстрував його відповідно до законодавства", - сказали в прес-службі МНС.

Крім того, з посиланням на адміністрацію Волгоградської області агентство повідомляє, що на катамарані перебували 16 осіб, при цьому місткість судна - 12.

Також повідомляється, що катамаран не був обладнаний необхідними засобами порятунку.

"За попередніми даними, на борту катамарана не було достатньої кількості рятувальних жилетів, а пасажири їх і зовсім не надягали", - сказало джерело агентства.

У виданні зазначають, що в списку загиблих може бути і колишній глава Калачевського району Волгоградської області Дмитро Хахалєв, який керував катамараном.

Повідомляється, що в списку врятованих він не згадується.

З посиланням на джерела в агентстві додають, що особи всіх 11 загиблих пасажирів приватного катамарана, який зіткнувся з баржею на Волзі, встановлені.

Там відзначили, що серед загиблих двоє співробітників ДІБДР. Один з них загинув разом з дружиною і 17-річною дочкою, другий - разом з дружиною.

Також у лікарні перебувають троє з п'яти врятованих пасажирів катамарана.

Всього на судах, які зіткнулися на Волзі, перебувало 28 осіб.

За даним фактом Південним слідчим управлінням на транспорті СК порушено кримінальну справу за ч.3 ст.263 КК РФ (порушення правил безпеки руху водного транспорту, що призвело з необережності до загибелі двох або більше осіб).

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Останні новини
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
Усі новини...
Реклама: