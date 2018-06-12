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В России при столкновении баржи и катамарана погибло 11 человек

Вторник, 12 июня 2018, 13:23

Одиннадцать человек погибли после столкновении катамарана и баржи в Волгограде, еще пятерым удалось спастись.

Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

Отмечается, что всего на судне находилось 16 человек: семь мужчин, восемь женщин и одна несовершеннолетняя.

В МЧС предположили, что причиной столкновения судов могло стать несоблюдение владельцем катамарана требований безопасности.

"Есть информация о том, что судно шло с нарушением правил, в том числе, перевозки пассажиров. В частности, не были включены опознавательные огни. Кроме того, владелец судна не зарегистрировал его в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе МЧС.

Кроме того, со ссылкой на администрацию Волгоградской области агентство сообщает, что на катамаране находились 16 человек, при этом вместимость судна - 12.

Также сообщается, что катамаран не был оборудован необходимыми средствами спасения.

"По предварительным данным, на борту катамарана не имелось достаточного количества спасательных жилетов, а пассажиры их и вовсе не надевали", - сказал источник агентства.

В издании отмечают, что в списке погибших  может быть и бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, который управлял катамараном.

Сообщается, что в списке спасенных он не упоминается.

Со ссылкой на источники в агентстве добавляют, что  личности всех 11 погибших пассажиров частного катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, установлены.

Там отметили, что среди погибших двое сотрудников ГИБДД. Один из них погиб вместе с женой и 17-летней дочерью, второй - вместе с супругой.

Также в больнице находятся трое из пяти спасенных пассажиров катамарана.

Всего в столкнувшихся на Волге судах находилось 28 человек.

По данному факту Южным следственным управлением на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

Украинская правда

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