Працівницю "Води Донбасу" поранило під час обстрілу
Вівторок, 12 червня 2018, 14:59
Співробітниця комунального підприємства "Вода Донбасу" отримала поранення в результаті обстрілу у вівторок, 12 червня.
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Сьогодні об 11.55 у робочому кабінеті адміністративного корпусу Докучаєвського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства під час обстрілу поранена начальник економічної служби", – йдеться в повідомленні.
"Осколками віконного скла їй пошкодило руки і шию", – уточнює компанія.
Постраждалу забрали в лікарню.