Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Працівницю "Води Донбасу" поранило під час обстрілу

Вівторок, 12 червня 2018, 14:59

Співробітниця комунального підприємства "Вода Донбасу" отримала поранення в результаті обстрілу у вівторок, 12 червня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Сьогодні об 11.55 у робочому кабінеті адміністративного корпусу Докучаєвського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства під час обстрілу поранена начальник економічної служби", – йдеться в повідомленні.

 

"Осколками віконного скла їй пошкодило руки і шию", – уточнює компанія.

Постраждалу забрали в лікарню.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
Усі новини...
Реклама: