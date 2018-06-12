Працівницю "Води Донбасу" поранило під час обстрілу

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Вівторок, 12 червня 2018, 14:59

Співробітниця комунального підприємства "Вода Донбасу" отримала поранення в результаті обстрілу у вівторок, 12 червня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Сьогодні об 11.55 у робочому кабінеті адміністративного корпусу Докучаєвського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства під час обстрілу поранена начальник економічної служби", – йдеться в повідомленні.

 

"Осколками віконного скла їй пошкодило руки і шию", – уточнює компанія.

Постраждалу забрали в лікарню.

Теми: Донбас бойові дії
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