Сотрудницу "Воды Донбасса" ранило во время обстрела
Вторник, 12 июня 2018, 14:59
Сотрудница коммунального предприятия "Вода Донбасса" получила ранения в результате обстрела во вторник, 12 июня.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы", – говорится в сообщении.
"Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею", – уточняет компания.
Пострадавшую забрали в больницу.