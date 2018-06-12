Сотрудницу "Воды Донбасса" ранило во время обстрела

Сотрудница коммунального предприятия "Вода Донбасса" получила ранения в результате обстрела во вторник, 12 июня.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы", – говорится в сообщении.

"Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею", – уточняет компания.

Пострадавшую забрали в больницу.