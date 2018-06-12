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Синоптики розповіли, якої спеки чекати

Вівторок, 12 червня 2018, 15:03
Синоптики розповіли, якої спеки чекати

Найближчої доби в Україні пройдуть теплі дощі, на південному сході буде спекотно та сухо.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За прогнозами синоптиків, у західних, північних, центральних регіонах вдень ​​і в Харківській області очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 21-27°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 28-33°.

У Києві в середу прогнозується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 13 червня найвища температура вдень була 33,6° у 1946 році, найнижча вночі 5,0° в 1905 році.

В Україні 14 червня в західних і місцями в центральних регіонах, а також у Сумській, Харківській, Луганській, Одеській і Миколаївській областях очікується короткочасний дощ, гроза; на решті території - без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; в південній частині, Дніпропетровській та Донецькій областях вночі 16-21°, вдень 29-34°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Станом на 9:00 вівторка, 12 червня, температура води в Чорному і Азовському морях була 21-24°; в Дніпрі біля Києва 22°.

Теми: погода
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