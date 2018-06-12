Синоптики рассказали, какой жары ждать

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Вторник, 12 июня 2018, 15:03

В ближайшие сутки в Украине пройдут теплые дожди, на юго-востоке будет жарко и сухо.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

По прогнозам синоптиков, в западных, северных, центральных регионах днем и в Харьковской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 21-27°; в южной части ночью 17-22°, днем 28-33°.

В Киеве в среду прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 13 июня самая высокая температура днем была 33,6° в 1946 году, самая низкая ночью 5,0° в 1905 году.

В Украине 14 июня в западных и местами в центральных регионах, а также в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской и Николаевской областях ожидается кратковременный дождь, гроза; на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°,  днем 26-28°.

По состоянию на 9:00 вторника, 12 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24°; в Днепре возле Киева 22°.

Темы: погода
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