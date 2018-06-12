Українцям показали, де не варто купатися

Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та Києва.

Відповідну карту розмістили на сайті ЦГЗ.

Повідомляється, що якість води на цих водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички.

У столиці не варто купатися на пляжі "Тельбін" біля однойменного озера та на муніципальному пляжі "Вербний", біля озера Вербне.

Також на Київщині в місті Вишгород індекс ЛКП не відповідає стандарту на пляжах "Бегемотик-1", "Бегемотик-2" та в озері на вулиці Набережна.

Є небезпечні пляжі й біля моря в Одеській області.

Зокрема, в Южному на пляжі біля санаторія-профілакторія "Портовик"; в смт Затока; біля Чорноморська, б\в Сокіл і б\в Дружба та на Чорноморському міському пляжі.