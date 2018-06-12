Украинцам показали, где не стоит купаться
Центр общественного здоровья МЗ опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.
Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ.
Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.
В столице не стоит купаться на пляже "Тельбин" у одноименного озера и на муниципальном пляже "Вербный", у озера Вербное.
Также в Киевской области в городе Вышгород индекс ЛКП не соответствует стандарту на пляжах "Бегемотик-1", "Бегемотик-2" и в озере на улице Набережная.
Есть опасные пляжи и у моря в Одесской области.
В частности, в Южном санаторий-профилакторий "Портовик"; в пгт Затока; в Черноморске, б\о Сокол и б\о Дружба и на Черноморском городском пляже.