Украинцам показали, где не стоит купаться

Центр общественного здоровья МЗ опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.

Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ.

Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.

В столице не стоит купаться на пляже "Тельбин" у одноименного озера и на муниципальном пляже "Вербный", у озера Вербное.

Также в Киевской области в городе Вышгород индекс ЛКП не соответствует стандарту на пляжах "Бегемотик-1", "Бегемотик-2" и в озере на улице Набережная.

Есть опасные пляжи и у моря в Одесской области.

В частности, в Южном санаторий-профилакторий "Портовик"; в пгт Затока; в Черноморске, б\о Сокол и б\о Дружба и на Черноморском городском пляже.