Мінрегіонбуд пропонує будувати багатоповерхівки без сміттєпроводів

2077 переглядів
Вівторок, 12 червня 2018, 15:48

У Міністерстві регіонального розвитку і будівництва пропонують найближчим часом скасувати обов’язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе у Facebook.

За його словами така пропозиція міститься у змінах до державних будівельних норм.

"Доки в Україні будуть обов’язково проектуватися сміттєпроводи, доти цивілізована система сортування сміття не запрацює. Сміттєпроводи у багатоповерхівках – пережиток радянського минулого, який сьогодні не має нічого спільного з відповідальним поводженням з відходами та дбайливим ставленням до екології та природи взагалі", - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що це жахлива антисанітарія, сморід та бруд через нерегулярне чищення сміттєпроводів і через те, що люди викидають у них все що завгодно.

"Замість знайомих всім сміттєпроводів можна використовувати, наприклад, підземний чи вакуумний спосіб збирання сміття. Це сприятиме чистоті в житлових будинках населених пунктів та покращенню екологічної ситуації", - написав Парцхаладзе.

"Для більшості країн Європи сміттєпроводи вже давно табу, і ми маємо також відмовлятися від цієї норми", - додав заступник міністра.

Він розповів, що відповідно до змін необхідність влаштування сміттєпроводів у житлових будинках визначатиметься з урахуванням прийнятої в населеному пункті системи поводження з відходами.

При цьому в спеціалізованих будинках для людей з інвалідністю та осіб похилого віку обов’язкова норма щодо проектування сміттєпроводів буде збережена.

Парцхаладзе повідомив, що зміни до ДБН будуть затверджені найближчим часом та набудуть чинності через 3 місяці після опублікування.

Українська правда
Теми: будівництво Україна ЖКГ
powered by lun.ua
По темі
Метро на Троєщину, "Стіна Яценюка" і траса Одеса-Рені. На які довгобудови чекає вся Україна 3 травня 2018, 07:00
Висотки на місці санаторіїв: як розвиває Приірпіння партія "Нові обличчя" 1 квітня 2018, 09:00
ВР узаконила приватні будинки, збудовані без дозволу до 2015 року 22 березня 2018, 12:44
Усі новини
Головні новини
Коболєв знову очолить наглядову раду "Укрнафти"
Працівницю "Води Донбасу" поранило під час обстрілу
Рятувальники хочуть закрити дитячий табір "Молода гвардія"
Без'ядерний статус КНДР: Порошенко нагадав досвід України
Усі новини
їжа

100 суперкорисних продуктів

інтерв'ю

Ірен Роздобудько про автора "Щедрика" Миколу Леонтовича