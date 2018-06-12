Мінрегіонбуд пропонує будувати багатоповерхівки без сміттєпроводів

У Міністерстві регіонального розвитку і будівництва пропонують найближчим часом скасувати обов’язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе у Facebook.

За його словами така пропозиція міститься у змінах до державних будівельних норм.

"Доки в Україні будуть обов’язково проектуватися сміттєпроводи, доти цивілізована система сортування сміття не запрацює. Сміттєпроводи у багатоповерхівках – пережиток радянського минулого, який сьогодні не має нічого спільного з відповідальним поводженням з відходами та дбайливим ставленням до екології та природи взагалі", - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що це жахлива антисанітарія, сморід та бруд через нерегулярне чищення сміттєпроводів і через те, що люди викидають у них все що завгодно.

"Замість знайомих всім сміттєпроводів можна використовувати, наприклад, підземний чи вакуумний спосіб збирання сміття. Це сприятиме чистоті в житлових будинках населених пунктів та покращенню екологічної ситуації", - написав Парцхаладзе.

"Для більшості країн Європи сміттєпроводи вже давно табу, і ми маємо також відмовлятися від цієї норми", - додав заступник міністра.

Він розповів, що відповідно до змін необхідність влаштування сміттєпроводів у житлових будинках визначатиметься з урахуванням прийнятої в населеному пункті системи поводження з відходами.

При цьому в спеціалізованих будинках для людей з інвалідністю та осіб похилого віку обов’язкова норма щодо проектування сміттєпроводів буде збережена.

Парцхаладзе повідомив, що зміни до ДБН будуть затверджені найближчим часом та набудуть чинності через 3 місяці після опублікування.