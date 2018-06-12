Минрегионстрой предлагает строить многоэтажки без мусоропроводов

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Вторник, 12 июня 2018, 15:48

В Министерстве регионального развития и строительства предлагают в ближайшее время отменить обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

По его словам такое предложение содержится в изменениях к государственным строительным нормам.

"Пока в Украине будут обязательно проектироваться мусоропроводы, то цивилизованная система сортировки мусора не заработает. Мусоропроводы в многоэтажках - пережиток советского прошлого, который сегодня не имеет ничего общего с ответственным обращением с отходами и бережным отношением к экологии и природе вообще", - написал Парцхаладзе.

Он отметил, что это ужасная антисанитария, вонь и грязь из-за нерегулярной чистки мусоропроводов и потому, что люди выбрасывают в них все что угодно.

"Вместо знакомых всем мусоропроводов можно использовать, например, подземный или вакуумный способ сбора мусора. Это будет способствовать чистоте в жилых домах населенных пунктах и улучшению экологической ситуации ", - написал Парцхаладзе.

"Для большинства стран Европы мусоропроводы уже давно табу, и мы также должны отказываться от этой нормы", - добавил замминистра.

Он рассказал, что в соответствии с изменениями необходимость устройства мусоропроводов в жилых домах определяется с учетом принятой в населенном пункте системы обращения с отходами.

При этом в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей обязательная норма по проектированию мусоропроводов будет сохранена.

Парцхаладзе сообщил, что изменения в ГСН будут утверждены в ближайшее время и вступят в силу через 3 месяца после опубликования.

Украинская правда
Темы: строительство Украина ЖКХ
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