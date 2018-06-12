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Коболєв знову очолить наглядову раду "Укрнафти"

Вівторок, 12 червня 2018, 16:15
Коболєв знову очолить наглядову раду Укрнафти

14 червня відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта", на яких відбудеться переобрання Андрія Коболєва головою наглядової ради.

Про це йдеться у офіційному повідомленні компанії.

Зокрема, на зборах планується розглянути звіти правління та наглядової ради, а також висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік.

Крім того, буде затверджено річний звіт і баланс ПАТ.

"У зв’язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати", - сказано в повідомленні.

На засіданні також планується проголосувати за припинення повноважень голови наглядової ради Андрія Коболєва та членів наглядової ради "Укрнафти", зокрема Вітренка, Коновця, Теклюка, Пожидаєва та інших.

Після цього буде обрано нових членів наглядової ради "шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами". Строк повноважень нових членів наглядової ради - 3 роки.

За даними Економічної правди, Коболєв буде переобраний головою наглядової ради "Укрнафти".

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.

Як повідомлялося, 21 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" схвалила рішення про проведення аудиту ПАТ "Укрнафта", що може призвести до звільнення голови правління Марка Роллінса.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" розглядає сценарій викупу групою "Приват" частини активів ПАТ "Укрнафта" для погашення наявного податкового боргу в 15 мільярдів гривень.

Економічна правда

Теми: Укрнафта
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