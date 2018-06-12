Коболев снова возглавит наблюдательный совет "Укрнафты"

14 июня состоится общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта", на которых состоится переизбрание Андрея Коболева главой наблюдательного совета.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

В частности, на собрании планируется рассмотреть отчеты правления и наблюдательного совета, а также выводы внешнего аудита за 2017 год.

Кроме того, будет утвержден годовой отчет и баланс ПАО.

"В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды не начислять", - говорится в сообщении.

На заседании также планируется проголосовать за прекращение полномочий главы наблюдательного совета Андрея Коболева и членов наблюдательного совета "Укрнафты", в частности Витренко, Коновца, Теклюка, Пожидаева и других.

После этого будут избраны новые члены наблюдательного совета "путем кумулятивного голосования из числа кандидатов, предложенных акционерами". Срок полномочий новых членов наблюдательного совета - 3 года.

По данным Экономической правды, Коболев будет переизбран главой наблюдательного совета "Укрнафты".

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского - около 42% акций.

Как сообщалось, 21 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о проведении аудита ОАО "Укрнафта", что может привести к увольнению председателя правления Марка Роллинса.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает сценарий выкупа группой "Приват" части активов ПАО "Укрнафта" для погашения имеющегося налогового долга в 15 миллиардов гривен.

Экономическая правда